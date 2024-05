109 - Der Mörder, den die Polizei nicht fand

Im November 1991 findet ein Mann seine Schwägerin tot in ihrem Haus. Die Frau hat mehrere Stichwunden. Der Mann ruft die Polizei. Die findet am Tatort nur einen einzelnen Nylonstrumpf, den der Täter zurückgelassen haben muss. Nach der Tat ist für die Familie nichts mehr so, wie es war. Wer ist für die Tat verantwortlich?

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was ist der Frau zugestoßen?

(14:40) Der Experte - Gregor Schmidt, Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Cases der Polizei in Dortmund, erklärt, wie und wann die Polizei in Alt-Fällen erneut ermittelt.

(25:31) Die Nachbesprechung - Unsere privaten Gedanken zum Fall.

+++

Hier geht es zum Podcast "Krieg im Schatten":

https://1.ard.de/krieg-im-schatten

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.