11 9€-Ticket - und dann?

Alle feiern den ÖPNV: für 9 Euro im Monat können wir nach Sylt fahren, Freunde besuchen oder einfach im Nahverkehr die eigene Hood erkunden. Die Bundesregierung will uns drei Monate lang entlasten, weil überall die Preise steigen. Ist ja ganz nice, aber bringt das 9 Euro Ticket dem ÖPNV auch langfristig was? Immerhin soll der öffentliche Nahverkehr uns in Zukunft klimaneutral und günstig von A nach B bringen. Das fragen wir die Mobilitätsexpertin Katja Diehl. Für sie ist das 9 Euro Ticket nur ein kleiner Anfang, es müsste erstmal der Nahverkehr auf den Schienen richtig ausgebaut werden. Wir sprechen mit dem Zukunftsforscher Dr. Stefan Carsten. Für ihn gehören zum Nahverkehr der Zukunft nicht nur Bus und Bahn, sondern auch Sharing-Autos, Fahrräder, Ruf-Shuttles und Busse, die autonom vor die eigene Haustüre fahren. Klingt nach Sci-Fi, ist aber in manchen Städten schon Wirklichkeit. Hat das unsere Bundesregierung überhaupt auf dem Schirm? Welche Pläne die Politik für unseren ÖPNV der Zukunft gemacht hat, das schätzt Oliver Neuroth vom SWR-Hauptstadtstudio für uns ein.

Skript: Franziska Schmalbach

Redaktion DASDING: Timo Klumpp

Redaktion SWR-Hauptstadtstudio: Oliver Neuroth