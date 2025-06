#11 PENIS AN MAMAS HAUSWAND

Es gibt ein Update: Hannes war mit der Familie im Urlaub – St. Tropez und Monaco standen auf dem Plan. Fazit: Schön, aber teuer. Währenddessen hat Jeremy spontan zur Haarfarbe gegriffen – und sich knallrote Haare verpasst.

Und jetzt ist es endlich so weit: Die Jungs bekommen Sprachnachrichten von ihren Familien zugeschickt – mit den witzigsten Geschichten aus ihrer Kindheit. Kleiner Spoiler: Es geht um Penisse, verrückte Dinge, die man für ein Handy tun würde, und einen richtig miesen Haarschnitt.

Zum Schluss wird’s musikalisch und ein bisschen peinlich: Die beiden sprechen über ihre Guilty Pleasures – von Jazeek über Ikkimel bis zum kleinen Löffel im Bett.

Themenvorschläge oder Feedback? Schreibt uns an adoptivbrueder@dasding.de

Podcast-Tipp der Folge:

„Based on a True Story - Die Könige von Malle“

https://www.ardaudiothek.de/sendung/based-on-a-true-story-die-koenige-von-malle/14579351/

Habt ihr

+

++ Nicht nur hören, sondern auch sehen: Der Podcast ist als Video verfügbar +++