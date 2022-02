12 Durak, Tetris, Dendy - Warum wir diese russischen Spiele feiern

Wann habt ihr das erste Mal über eure Hochzeit nachgedacht? Zufällig auch als Kinder bei eurer ersten Verletzung? Nein? Nur wir? In dieser Folge tauchen wir kurz ein in die Welt der russischen Pancakes, Blinys, Syrnikis und Oladji und stellen uns dann der großen Frage der Woche: Wie spielen wir eigentlich Spiele? Während Walerija Team „Go big or go home“ ist, ist Vika eher Team „Muss nicht sein“. Woran liegt das? Wie nehmen wir die Spielekultur in Russland und in Deutschland wahr? Wir philosophieren über das wohl beliebteste russische Kartenspiel Durak, ehren das bekannteste russische Computerspiel Tetris und erinnern uns nostalgisch an die Knock off-Konsole Dendy.

Zum Schluss stellen wir uns im Njetztalk ein paar moralische Fragen zur DNA-Ahnenforschung - denn ganz vielleicht hat eine von uns ein Geburtstagsgeschenk bekommen, das ein bisschen zu gut gemeint war.

An dieser Stelle noch ein Shoutout an unsere Freunde von dem Podcast Chai Society, checkt gerne ihre Folge zum Aberglauben aus oder checkt @chaisociety_podcast auf Insta!



