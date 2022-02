12 Impact Investing: Was kann ich mit meinem Geld bewegen?

Von der Klimakatastrophe sind vor allem Menschen im globalen Süden betroffen. Wie kann ich mein Geld so anlegen, dass ich ganz gezielt etwas gegen die Klimakrise mache und Menschen helfe, die davon unmittelbar betroffen sind? Rebekka Steil von Invest in Visions setzt auf Mikrofinanzkredite. Das sind kleine Kredite, die Menschen in ärmeren Ländern gegeben werden, um sich selbst ein Business aufzubauen. Jonas Becker von WiWin hat sich auf Crowdinvesting spezialisiert, wobei viele Menschen in nachhaltige Projekte investieren. Im Vergleich zu klassischen Geldanlagen wie Aktien oder ETFs kann der Impact, also der Einfluss, größer sein. Aber wie steht’s um Rendite und Risiko? Das erfährst du in dieser Folge.

Ecoreporter hat Mikrofinanzfonds verglichen:

https://www.ecoreporter.de/artikel/vier-mikrofinanzfonds-im-test-welcher-liegt-vorne-12-06-2017/