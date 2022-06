12 Warum immer mehr junge Menschen arm sind

Dass Studierende öfter mal knapp bei Kasse sind, da erzählen wir euch nichts Neues. Eine neue Studie hat jetzt aber ergeben: Jede*r dritte Studierende ist arm. Und nicht nur sie. Keine Altersgruppe ist so sehr von Armut bedroht wie junge Menschen zwischen 18 und 25. Aber warum ist das so? Warum ausgerechnet junge Menschen? Das erklärt Michael David. Er ist Armutsforscher bei der Diakonie, dem evangelischen Wohlfahrtsverband. Wie sich arm sein anfühlt, das weiß Tabea. Sie ist 24, in Armut aufgewachsen und erzählt, welche Ausgrenzungen und Verzichte das für sie bedeutet hat. Bis heute fühlt sie sich schlecht, wenn sie Geld ausgibt. Was die Politik tut, um gegen Jugendarmut vorzugehen und ob die Maßnahmen was bringen, ordnet Jim-Bob Nickschas vom SWR-Hauptstadtstudio für uns ein. Schreibt uns gerne eine Nachricht oder Themenvorschläge an die&du@dasding.de!

Podcasttipp: Hier kommt ihr zu ECONOMISTA – dem Finanzpodcast von Nora und Sebastian: https://www1.wdr.de/podcast/podcastpicker/index~_sid-economista-podcastpicker-102.html

Studie zur Jugendarmut:

https://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2020/artikel/armut-hat-in-deutschland-ein-junges-gesicht#:~:text=Armut%20ist%20eine%20Lebenslage.,leben%20hierzulande%20in%20armen%20Familien

Studie zur Armut unter Studierenden:

https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/PaFo-2022-Armut_von_Studierenden.pdf

Zahlen & Fakten zu Armut in Deutschland:

https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61784/armut-und-mindestsicherung/

Kinderarmut: Das große Versagen der Politik | WDR Doku

https://www.youtube.com/watch?v=kEDfesPrx1k

Jung, arm und ausgebremst | ARTE Re:

https://www.youtube.com/watch?v=1H_7G73s62g

Generation Zukunftsangst: Angst vor Armut | MDR Podcast

https://www.mdr.de/wissen/audios/podcast-generation-zukunftsangst-armut-100.html