13 Brauchen wir einen sozialen Pflichtdienst?

Wer nach der Schule nicht unbedingt weiß, was so geht, macht oft ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Aber was wäre, wenn alle nach der Schule einen sozialen Pflichtdienst leisten müsste? In dieser Folge diskutieren wir darüber, was für und was gegen einen sozialen Pflichtdienst spricht. Karlotta macht gerade ihr FSJ in der Pflege und ist für die Einführung. Die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat selbst auch ein FSJ im Kinderheim gemacht und ist gegen eine Pflicht. Eva Ellermann vom SWR Hauptstadtstudio klärt mit uns, warum die Wehrplicht vor 11 Jahren überhaupt abgeschafft wurde und wie realistisch so ein Pflichtdienst überhaupt ist.

