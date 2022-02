13 Warum wir als Russinnen nicht gerne über Geld sprechen

Walerija & Vika begrüßen in dieser Folge nicht nur euch, sondern auch den Frühling - denn bald ist Масленица! (Masleniza oder auch ‚Butterfest‘) Unserer Meinung nach mit die schönste Zeit im Jahr. In der Frage der Woche reden wir über die großen und wichtigen Dinge des Lebens: Zukunft, Versicherungen, Geld und versuchen unser Leben auf die Reihe zu kriegen. Während eine von uns es liebt zu planen, Ziele zu setzen oder über die Altersvorsorge nachzudenken, kriegt die andere bei uns die Krise wenn das Wort „Rente“ oder „Zukunft“ fällt. Wir versuchen zu klären, welche Werte uns von Zuhause vermittelt wurden und wieso für unsere Eltern Zukunftsplanung absolut kein Thema war. Die Inflation, Kriminalität, Perestroika oder das Ende der UdSSR - alles Gründe, die dafür gesorgt haben, dass Geld sowieso nichts war, auf das sich unsere russischen Familien verlassen konnten. Wie gehen wir als nächste Generation mit diesem Verständnis um? Wie können wir lernen mit Geld umzugehen, wenn wir nie welches hatten? Wie können Aberglauben mit Versicherungen zusammenhängen? Da wir keine Finanzprofis sind, checkt gerne mal den DASDING Podcast „Geld machen Welt retten“ oder den WDR Podcast „Economista“ für echte Tipps zu diesem Thema. Zum Schluss diskutieren wir noch über stereotype Darstellungen von trinkenden, gewaltbereiten und nicht intelligent wirkenden Russen, die uns sauer aufstoßen. Wir möchten vor allem von euch wissen, was ihr dazu sagt! Schreibt uns an njettemaedchen@dasding.de, oder macht’s wie Cat und schickt uns ne Sprachi als DM!

Walerija auf Insta: https://www.instagram.com/walerija_/ Vika auf Insta: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

DASDING Podcast "Geld machen Welt retten": https://www.dasding.de/ext/podcast/geld-machen-welt-retten.html

WDR Podcast "Economista" in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/economista-mach-mehr-aus-deinem-geld/82588680/



Njette Mädchen gehört seit dem 06.001.2022 zu DASDING.