15 Wie spricht man mit Familie und Freunden, die Putins Propaganda glauben?

Wir beschäftigen uns aktuell natürlich täglich mit dem Angriffskrieg in der Ukraine und wir sind ehrlich mit euch: Kurzzeitig waren wir uns nicht sicher, wie wir hier weitermachen sollen - aber eure Nachrichten haben uns Halt gegeben. DANKE dafür. Deswegen möchten wir uns heute der Frage stellen, die euch aktuell auch beschäftigt: Wie kann man mit Menschen sprechen, die einem nahe stehen, die Putins Propaganda glauben? Verschließt man sich davor oder stellt man sich den Gesprächen? Und wenn ja, dann wie? Wir sehen uns die Seite https://papapover.com/en/ genauer an, hören aber auch eine Geschichte von Walerijas ukrainischer Freundin, bei der aktuell leider gar nichts hilft. Wir versuchen zu klären warum es anstrengend und unangenehm ist, sich aber trotzdem lohnen kann. Wir blicken außerdem besorgt nach Russland: Von Smartphone-Kontrollen auf den Straßen über stille Proteste während des Weltfrauentags hin zu dem lauten Protest während der Hauptnachrichtensendung im russischen Staatsfernsehen einer Mitarbeiterin des Senders.

Und zum Schluss ordnet uns Tanja vom deutsch-ukrainischen Verein KOLOS e.V. ein: Wie können wir gerade am besten geflüchteten Menschen aus der Ukraine helfen? Was brauchen sie von einer Unterkunft? Und was können wir oder sollten wir nicht erwarten?

Mehr Infos und die Möglichkeit eine Unterkunft anzubieten findet ihr hier: https://kolos-verein.jimdofree.com

https://unterkunft-ukraine.de

https://zusammenleben-willkommen.de/

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 15. März 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.