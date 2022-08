17 Der erste legale Joint – Wann ist kiffen in Deutschland erlaubt?

Nicht wundern, Vici ist dieser Woche mit einer Sonderfolge am Start. Es ist übrigens ihre erste Folge als alleinige Host von DIE & DU!

Die Bundesregierung hat große Versprechungen gemacht, dass Cannabis in Deutschland bald legal sein wird. Aber wann ist eigentlich dieses „bald“? Jim-Bob Nickschas und Christopher Jähnert vom SWR-Hauptstadtstudio in Berlin haben dazu recherchiert und mit vielen Menschen gesprochen, die das mal realistisch eingeschätzt haben. Spoiler: Das wird noch eine ganze Weile dauern. Sie sprechen mit Vici darüber, wo und wie man Cannabis in Zukunft vielleicht kaufen kann und was für Struggles auf die Polizei zukommen, wenn sie in Zukunft Autofahrer:innen kontrollieren muss.

Hier geht’s zur ausführlichen Podcastfolge „Legaler Rausch – wann wird Cannabis erlaubt?“: https://www.ardaudiothek.de/episode/swr3-report/legaler-rausch-wann-wird-cannabis-erlaubt/swr3/10745497/

Ihr habt ne Frage oder Vorschläge? Schickt uns eine Sprachnachricht oder Mail an dieunddu@DASDING.de