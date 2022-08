18 Was bedeutet es, für die Bundeswehr zu arbeiten?

Wie ist es eigentlich, bei der Bundeswehr zu arbeiten? Nicht nur als Soldat*in an der Waffe, sondern zum Beispiel auch als Laborant*in oder Tierpfleger*in. Das will Vici in dieser Folge herausfinden. Gerade ist die Bundeswehr ja mega viel in den News. Es geht um Aufrüstung und um viel Geld, das die Bundesregierung in die Bundeswehr stecken will. Außerdem wird an Bushaltestellen und der Gamescom gerade viel Werbung für die Arbeit bei der Bundeswehr gemacht. Ruth macht dort eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten und erzählt über ihren Arbeitsalltag und mögliche Ängste vor einem Auslandseinsatz. Alfred Schmid aus dem SWR-Hauptstadtstudio erklärt uns, wie die Strukturen der Bundeswehr aussehen. Er hat die Bundeswehr selbst vor einigen Monaten nach Mali begleitet und berichtet uns, wie die Reise abgelaufen ist.

Ihr habt ne Frage oder Vorschläge? Schickt uns eine Sprachnachricht oder Mail an dieunddu@DASDING.de