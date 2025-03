2 Der Bruddler

Gizem liebt die Pforzheimer Nordstadt - obwohl schöne Ecken dort rar sind. Aber was ist das überhaupt, eine schöne Stadt? Und ist Pforzheim wirklich so hässlich? Tamara lässt sich von Gizem ihre Lieblingsplätze zeigen. Außerdem sind wir dabei, wenn Kira ein erstes Mal versucht, ihre Träume für Pforzheim zu verwirklichen. Was das alles mit Commitment zu tun hat und der Pforzheimer Anti-Haltung – darum geht es in dieser Folge.

