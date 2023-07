2 Mit dem russischen Reisepass vor dem Türsteher

Diese erste *wirkliche* Podcast Folge fühlt sich für uns ein bisschen an wie der erste Schultag in Russland – wie ein großer Feiertag mit vielen Blumen, Gesang und Respekt. Vika erinnert sich auf jeden Fall noch genau, wie sich das für sie damals in Russland angefühlt hat. In der Frage der Woche klären wir, was für Papiere wir eigentlich haben. Sind wir denn jetzt „offiziell“ deutsch oder russisch? Sagen wir es so: eine von uns schon – die andere nicht. Aber immerhin standen wir beide schon mal peinlich berührt mit dem russischen Reisepass vor dem Türsteher und haben uns in Grund und Boden geschämt. Was wir außerdem beide kennen: schiefe Blicke in der Ausländerbehörde, Visums-Stress auf Reisen und trotzdem das Gefühl zu haben, dass ein Teil von uns an der russischen Staatsangehörigkeit hängt. Für den Njetztalk hat Walerija eine Instastory gefunden, die das Gefühl perfekt beschreiben könnte. Was sie schwer beschreiben kann: Die lange Reise der An- und Aberkennung der beiden Staatsbürgerschaften. Also an alle, die sich das angetan haben oder antun werden: We feel you. Und wir besprechen den Elefanten im Raum (Falls das das richtige Sprichwort ist, damit haben wir es leider nicht so, wie ihr merken werdet - sorry): nur deutsche Staatsangehörige können bei den kommenden Bundestagswahlen wählen. Vikas viraler TikTok darüber, dass nicht deutsche Staatsangehörige nicht wählen dürfen, hat uns gezeigt, dass das Thema richtig aufregen und polarisieren kann. Euch auch? Dann lasst es uns wissen und schreibt uns. Oder macht uns eine Sprachnachricht, die wir in der nächsten Folge abspielen können! Per Mail an njettemaedchen@ dasding.de oder per DM.

