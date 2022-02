Folge 3: Affären können schmutzig und gefährlich sein. Sie können auch zum Tode führen. Am 13. Mai 2015 wird eine junge Frau in einem Wald in Aschaffenburg umgebracht. Das ist ihre Geschichte.

Gast: Dr. Angélique Mundt, Diplompsychologin und Psychotherapeutin

