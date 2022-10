22 Spionieren für Deutschland – so arbeitet unser Geheimdienst

Beruf: Spion. Das klingt nach James Bond und Hollywood, es gibt aber Menschen, die im Auftrag der Bundesregierung spionieren, als Mitarbeiter*innen beim deutschen Auslandsgeheimdienst, dem Bundesnachrichtendienst.

Der BND hat u.a. die Aufgabe, wichtige Infos über andere Regierungen oder Krisenregionen herauszufinden und er soll Wissen über mögliche Terrorangriffe oder Cyberattacken aus dem Ausland sammeln.

Vici hat alle Sicherheitschecks bestanden und durfte in die BND-Zentrale. Dort hat sie Isabelle Kalbitzer getroffen. Isabelle ist Pressesprecherin des BND, sie erklärt uns, wie der Bundesnachrichtendienst geheime Informationen beschafft, was eine Quelle ist und wie Agent*innen unter Lebensgefahr in Krisenregionen arbeiten.

Der BND soll Deutschland vor vielen Gefahren schützen, aber auch der deutsche Geheimdienst muss sich an Regeln halten. Welche das sind und was die Bundesregierung mit den Geheimdienst-Informationen anstellt, das erklärt uns der BND-Experte der aus dem ARD-Hauptstadtstudio Michael Götschenberg.

