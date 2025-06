24 Zwischen Kyjiw und Berlin: Marias Leben als Geflüchtete

Seit Februar ist Maria eine ukrainische Geflüchtete in Deutschland. Seit Februar war sie nicht mehr zu Hause. Seit Februar hat Maria ihre Familie nicht mehr gesehen. Als die Ukraine von Russland angegriffen wird, muss sie ihre Heimatstadt Kyjiw überstürzt verlassen. Sie hat nicht einmal Zeit den Müll rauszubringen oder ihr Bett zu machen. Tagelang versuchen sie und ihre Freunde über die Grenze und nach Deutschland zu kommen. Seitdem lebt Maria in Berlin. Über ihre Flucht haben sie und ihre Freundin Natascha schon vor einer Weile mit uns gesprochen.

Jetzt haben wir Maria nochmal getroffen und nachgefragt, wie es ihr mittlerweile geht. Wie ist das Leben als ukrainische Geflüchtete in Deutschland? Wie geht es ihren Freunden, die in der Ukraine geblieben sind und wann hofft sie, endlich wieder nach Hause zu können?

Habt ihr noch mehr Fragen und Anmerkungen? Schickt sie gerne per Mail an dieunddu@dasding.de.

Wenn euch das Interview interessiert, dass wir mit Maria und ihrer Freundin Natascha nach ihrer Flucht geführt haben, dann scrollt einfach zur Folge #5 oder klickt hier: https://open.spotify.com/episode/2enuFL3ANxhBSDc3aTHg9I?si=865446203ae94c6c