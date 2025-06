25 Aktionsplan “Queer leben”: Wird jetzt alles anders?

Die Fußball-WM in Katar macht es mal wieder deutlich: Die Rechte und Sichtbarkeit von queeren Menschen sind heute wichtiger denn je. Die Menschenrechtslage der LGBTQIA+-Community in Katar wird gerade zu Recht heftig kritisiert. Vici nimmt sich das zum Anlass einmal zu schauen, wie es denn in Deutschland aussieht: Ist hier schon alles gut und was muss noch getan werden? Das Bundeskabinett hat einen Aktionsplan “Queeres Leben” verabschiedet. Mit dem SWR-Hauptstadtstudio klären wir, was das genau ist und was sich damit für queere Menschen in Deutschland ändert. Außerdem spricht Vici mit Fabian Grischkat. Er setzt sich für die Rechte von queeren Menschen ein und hat uns berichtet, wie es der Community gerade geht. Auf Instagram findet ihr ihn hier: @fabiangrischkat

Das war die letzte Folge DIE & DU.

