26 - Angst: Die erschossene Frau (1/3)

Folge 1: Eine Frau wird in Bielefeld in ihrem Auto erschossen. Eine Zeugin wird später erzählen, dass diese Frau im Alltag eine "Grundangst" bzw. "Wahnsinnsangst" hatte. Was steckt hinter der Angst? Und warum hatte vielleicht auch der Täter Angst? Wir begeben uns innerhalb dieser drei Folgen auf Spurensuche.

Ab Folge "29 - Bitte, lass mich nicht allein" vom 9. Dezember 2020 gehört dieser Podcast zu DASDING vom SWR.