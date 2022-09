26 Wie Russisch sprechen helfen und verletzen kann

Nachdem Walerija und Vika geklärt haben, wie gut sie zwischen verschiedenen Blautönen unterscheiden können, wünschen sie der njetten Mädchen Community ALLES LIEBE ZUM GEBURTSTAG! Ein Jahr ist es her, dass wir mit diesem Podcast gestartet sind und deswegen dreht sich in dieser Folge alles um euch, eure Fragen und eure Geschichten. In jeder Rubrik lesen wir eine Mail oder DM vor, erwähnen eure Funfacts und abgefahrene Artikel, die ihr uns geschickt habt, oder spielen eure Sprachnachrichten ab. Georg erzählt uns zum Beispiel, dass es mit ihm und seiner russischen Identität schon immer ein Auf und Ab war. Gerade als er angefangen hat, wieder russisch zu lernen und es seinem Kind beizubringen, beschleicht ihn ein beschämendes Gefühl in der Öffentlichkeit russisch zu sprechen - besonders vor ukrainischen Geflüchteten. Wir reagieren auf seine Fragen und erklären, warum wir sein Gefühl gut nachvollziehen können, aber gleichzeitig hoffen, dass man trotz allem mit der russischen Sprache gerade in der aktuellen Situation auch helfen kann. Im Njetztalk schauen wir uns einen Artikel genauer an, den uns Maria geschickt hat. Eine russische Bank hatte eine Aktion, in der man zum Hauskredit direkt eine Katze für die Einweihungsfeier bekommen konnte. Klingt absurd, ist es auch. Wir versuchen zu erklären: Wieso sind Katzen in Russland sogar ein politisches Thema? Und woher könnte die Liebe der russischen Menschen zu Katzen kommen? Zum Schluss gibt’s die Fortsetzung zu Umzugsaberglauben von letzter Folge: Alex und Isabell sagen uns, wieso Salz in der Wohnung verteilt werden muss und wieso Hausgeister manchmal magische Fähigkeiten bekommen. An dieser Stelle: Danke euch für eure Nachrichten, die wir in dieser Folge - und auch sonst auf allen Wegen bekommen. Ihr seid die absolut Coolsten und wir freuen uns, dass ihr alle bei jeder Folge am Start seid. Спасибо! (Musste jetzt einmal kurz raus)

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 31. August 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.