Es gibt Menschen, die leben in ihrer eigenen Welt. Sie lügen, täuschen und leiten andere in die Irre, um ihre Realität aufrecht zu halten. In unserem heutigen Fall endet das mit dem Tod eines Menschen...

Es ist das Jahr 2016. Oktober. Irgendwo in Bochum bringt eine 35-Jährige ein Baby zur Welt. Kurze Zeit später ist das Baby durch ein Verbrechen tot.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de und auf Instagram @kriminalpodcast

Ab Folge "29 - Bitte, lass mich nicht allein" vom 9. Dezember 2020 gehört dieser Podcast zu DASDING vom SWR.