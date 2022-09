28.5 Teaser zur Teilmobilmachung in Russland

In diesem Teaser auf die nächste Folge – die übrigens schon nächste Woche kommen wird – meldet sich Walerija von unterwegs und möchte von euch wissen: Habt ihr Freunde, Familie oder seid ihr selbst betroffen von der Teilmobilmachung? Wie reagieren sie jetzt darauf? Bleiben sie im Land oder nicht? Wie erlebt ihr gerade alles, was da gerade im Land passiert? Habt ihr vielleicht Fragen dazu? Oder seid ihr aus der Ukraine, habt dort Freunde, Familie, Bekannte und habt aus der Sicht etwas, was ihr loswerden möchtet? Lasst uns gerne eure Gedanken für die nächste Folge wissen. Schickt uns Mails an njettemaedchen@dasding.de oder DMs und Sprachis an unsere Insta-Kanäle:

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 28. September 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.