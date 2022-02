29 - "Bitte, lass mich nicht allein"

Am 9. November 2014 rast ein Auto frontal gegen einen Baum. Kurze Zeit später stirbt die Beifahrerin an den Folgen des Unfalls. Dass es aber kein normaler Verkehrsunfall war sondern diese Frau sterben sollte, dass wird den Einsatzkräften schnell klar.

Wie es dazu kam? Wir erklären es euch in dieser Podcastfolge.

Außerdem ist Tatortreiniger Patrick Erhardt aus Freiburg zu Gast und unsere Jura-Expertin Elena erklärt uns, warum nicht jedes Opfer eines Tötungsdelikts ahnungslos ist.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de und auf Instagram @kriminalpodcast

Zeitstempel:

(01:27) Der Fall

(15:50) Nachbesprechung des Falls

(29:12) Interview mit Tatortreiniger Patrick aus Freiburg

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 (also seit dieser Folge) ein Podcast von DASDING vom SWR.