Genetikk & Amara | Das Ghetto liegt zwischen Feuerbach und dem Saarland

Die Jungs von Genetikk haben in ihrem Saarbrücker Zuhause nicht nur jede Menge Masken rumliegen, sondern auch so viele Goldene Schallplatten und Nummer 1-Auszeichnungen, dass selbst Sandy nicht mehr mit dem Zählen hinterherkommt. Kappa von Genetikk gibt ihm trotzdem ein Interview zur neuen Platte, auch wenn es aus geheimnisvollen Gründen diesmal gar keine Interviews geben sollte.

Unser zweiter Gast heißt Amara und ist der Ziehsohn von Afrob. In seiner Stuttgarter Heimat ist er schon bekannt, in seiner Hood Stuttgart-Feuerbach sogar schon ein richtiger Star. Ob er es in ganz Deutschland schaffen kann? Sandy hakt mal nach!

Hier geht's zu Sandy's Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333