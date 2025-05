3 KACKE IM PISSOIR

In Folge 3 nehmen euch Jeremy und Hannes mit zurück zum Anfang:

Wie aus gemeinsamen Spaziergängen eine Freundschaft wurde – und schließlich die Idee, nach dem Abi gemeinsam auf Weltreise zu gehen. Zwischen vielen Partynächten, Rejections von Frauen und einer vorgetäuschten Katzenallergie - die Zeit war wild.

Jeremy war schon immer ein Macher. Warum er deshalb jeden Tag in der Bib war, wie sich die Jungs ohne Studium und Ausbildung ein Unternehmen aufgebaut haben und was ihre Eltern davon halten, hört ihr in dieser Folge.