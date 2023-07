3 Warum der russische Winnie Pooh ein Meisterwerk ist

Endlich können wir njetten Mädchen zeigen, warum wir einen Podcast haben. Weil wir Meisterinnen im Abschweifen sind! Folgt uns auf unserer wilden Gedanken-Achterbahnfahrt:

Über russische Kardashians, den russischen Supermarkt, schlecht synchronisierte Spielfilme, eine Impression des russischen Winnie Poohs, spontane Gesangseinlagen, ein Getränke-Tasting, Vodka-Klischees und veganes Essen in Russland, das dort liebevoll auch mal als Ziegenfutter bezeichnet werden kann!

Wir fangen an bei den russischen Kardashians. Habt ihr euch schonmal gefragt, wer das sein könnte? Nein? Egal - es gibt nämlich trotzdem einen kleinen Exkurs in die russische Pop-Kultur Welt. Vika haut sogar spontan eine russische Schlager Pop Einlage raus - gern geschehen! Außerdem möchten wir mit euch über russische Supermärkte sprechen und euch vor allem die Angst davor nehmen, so einen Laden zu betreten. Deswegen versucht Walerija eine imaginäre Roomtour durch so einen Supermarkt zu zeichnen. Walerija hat Vika wahrscheinlich noch nie so glücklich gesehen, wie bei dieser Folge, denn sie bringt ihr aus dem Supermarkt ihr absolutes Lieblingsgetränk mit. Ein Erfrischungsgetränk mit einem etwas...gewöhnungsbedürftigen Geschmack. Keine Sorge, wir denken natürlich auch an das Live-Tasting. Und die Frage der Woche könnte auch als DAS russische Klischee schlechthin bezeichnet werden: Wann haben wir das letzte Mal Vodka getrunken? Spielt dieses Getränk überhaupt eine große Rolle in unserem Leben? Teilt eure Gedanken mit uns gerne über Instagram oder per Mail an njettemaedchen@ dasding.de

