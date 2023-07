30 Das Einwanderungs-Jubiläum & die Lüge vom russischen Temperament

Privet! In dieser Folge sprechen Walerija und Vika über das sogenannte “Einwanderungs-Jubiläum”. Das ist der Tag, an dem unsere Familien mit uns nach Deutschland ausgewandert sind. Bei Vikas Familie ist es bald 20 Jahre her! Das muss gebührend gefeiert werden...oder? Zumindest nehmen wir das als Anlass, um mal über unsere Erinnerung und die unserer Eltern an diesen Tag zu sprechen. In der Frage der Woche fragen wir uns, was das “russische Temperament” sein soll. In Folge #27 haben wir über unsere Erfahrungen rund um Aufritte als russische Kinder gesprochen und wie uns das geprägt hat. Hier gings auch um laute, redelustige, witzige Menschen in russischsprachigen Familien, die gerne im Mittelpunkt stehen. Oft wird das auch als „russisches Temperament“ bezeichnet. Wir haben das im Arbeitsalltag aber auch schon als (negatives) Feedback bekommen. Aber was ist ein Temperament überhaupt? Im Njetztalk schauen wir uns genauer an, was für ein Bild von dem “russischen Temperament” vermittelt wird und warum vieles davon ziemlich problematisch ist. Hier nochmal unser Aufruf: Leute, wenn ihr russische oder postsowjetische Wurzeln habt, männlich seid und Bock habt, mit uns über Männlichkeit zu quatschen - schreibt uns! Der Aberglaube der Woche kommt von Valeria (Shoutout an alle Vikas & Valerias an dieser Stelle), die mit uns über die kleinen nervigen Fäden sprechen möchte, die manchmal bei Kleidung raushängen. Danke dafür!

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 21. Oktober und 26. September 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell oder wir konnten noch nicht darauf eingehen. +++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING