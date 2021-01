Es ist der 7. November 2001. Der Tag ist erst wenige Stunden alt. Ein Mann, der in der Nähe von Stuttgart wohnt, bekommt Besuch. Kurze Zeit später ist er tot. Wer waren die nächtlichen Besucher? Wie ist der Mann gestorben - und warum? Diese Fragen beantworten wir in Folge 31.0

Außerdem wagen wir uns mit unserer Juristin und SWR-Reporterin Elena ins Kleingedruckte: Welche Arten von Strafen können Gerichte verhängen? Was gibt es noch so, von Geld- und Haftstrafen mal abgesehen?

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zeitstempel:

(01:00) Der Fall

(31:00) Justiz-Expertin Elena schätzt den Fall ein

(39:16) Nachbesprechung des Falls

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.