35 Feiertage mit russischer Familie & bitterem Beigeschmack

„Das neue Jahr fängt ja schon richtig gut an, ey!“ - Einer der ersten Sätze von Vika 2023. An dieser Stelle „S nowim godom!“ & willkommen im Jahr des Hasen! Angeblich soll 2023 das Jahr der Kompromisse werden, aber davon ist leider auch an Neujahr zumindest auf politischer Ebene keine Spur. Russland hat die ukrainische Infrastruktur und Bevölkerung auch über die Feiertage angegriffen. Sagen wir es so: Feiertage sind für viele dieses Jahr anders als sonst. Und deswegen möchten Walerija & Vika in dieser Folge die Frage der Woche klären: WIE anders waren denn die letzten Tage zu Weihnachten und Silvester im Vergleich zu davor? Wir sprechen über Dankbarkeit, mit der Familie zusammen sitzen zu können, wie problematisch es ist, Essen aus der Sowjetunion abzufeiern oder Streitgespräche mit Aluhut-Tanten zu führen, die russische Propaganda verbreiten. Auch für viele aus der njetten Mädchen-Community waren die letzten Tage anders als sonst, deswegen lesen wir im Njetztalk eure DMs vor. Immer mehr ukrainische Menschen möchten jetzt früher Weihnachten feiern als sonst, um sich so von den russischen Traditionen zu distanzieren. Wir hören dafür von neuen Traditionen, bei denen „Putin-Schilder“ verbrannt werden. Und ihr erzählt uns, wie letztes Jahr auch bei Menschen mit russischen Wurzeln für eine große Identitätskrise gesorgt hat. Wir finden uns in vielen dieser Gefühle und Gedanken wieder - ihr vielleicht auch? Bald ist es endlich so weit - Falls ihr bei unserer aller ersten Live-Podcast-Aufzeichnung beim SWR Podcastfestival am 14.01.23 in Mannheim dabei sein wollt, dann schreibt uns eine Mail an njettemaedchen@dasding.de! Noch nicht so sicher? Dann kriegt ihr hier alle Infos zum Festival: https://www.swr.de/podcastfestival! Habt ihr sonst Gedanken oder Themenvorschläge? Dann schreibt uns das auch gerne per Mail oder per DM: Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/ Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/ Tipps vom Volksverpetzer, wie du mit deiner Aluhut-Tante über Putin sprichst: https://www.instagram.com/p/CmjNcn5MLAw/ Wie die Ukraine traditionell Weihnachten gefeiert hat: https://www.instagram.com/p/Cmmu7gitZX7/ +++Hinweis: Diese Folge wurde am 02. Januar 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell. Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.

Wir finden uns in vielen dieser Gefühle und Gedanken wieder - ihr vielleicht auch?

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 02. Januar 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.