38 Wieso wir als Russinnen mit Karneval nichts anfangen können

Wieso, weshalb, warum? Pochemu? Pochemu? Pochemu? In dieser Folge möchten Vika und Walerija den wichtigen Fragen des Lebens auf den Grund gehen. Wieso findet man russische Cartoons mit deutscher Synchro nur in alten DVD-Schränken? Was hat Tscheburaschka mit dem Darknet zu tun? Und die Frage der Woche: Wieso fühlen wir Fasching bzw. Karneval nicht so sehr wie unser deutsches Umfeld? Wir schwelgen in Erinnerung und denken an gewonnene Kostümpreise und Main-Charakter-Vibes, Kommunikationsschwierigkeiten in der Schule und Karnevalsfeste in Flüchtlingsheimen mit überforderndem Süßigkeitenregen, aber auch an alle, die dieses Jahr nicht das Glück haben, den Kopf auszuschalten und sorgenfrei zu feiern. Im Njetztalk schauen wir uns die Reels von https://www.instagram.com/frau_iz_sibiri/ an. Sie zeigt auf ihrem Profil „Eigenheiten in Deutschland“ durch ihre Augen und wir können bei vielem mitfühlen. Vor allem mit der deutschen Ruhezeit konnten wir uns bis heute nicht so richtig anfreunden. Und zum Schluss lesen wir eine wichtige Ergänzung zum Aberglauben vor, denn die können einen im Alltag auch ziemlich negativ beeinflussen. Danke an Lena dafür! Wenn ihr Fragen, Gedanken oder Sprachnachrichten loswerden wollt - besonders zur nächsten Folge zum Thema: „Ein Jahr Krieg in der Ukraine“ schickt uns gerne eine Nachricht an: njettemaedchen@dasding.de oder per DM: Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/ Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/ +++Hinweis: Diese Folge wurde am 15. März 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell. Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.

Wieso, weshalb, warum? Pochemu? Pochemu? Pochemu? In dieser Folge möchten Vika und Walerija den wichtigen Fragen des Lebens auf den Grund gehen. Wieso findet man russische Cartoons mit deutscher Synchro nur in alten DVD-Schränken? Was hat Tscheburaschka mit dem Darknet zu tun? Und die Frage der Woche: Wieso fühlen wir Fasching bzw. Karneval nicht so sehr wie unser deutsches Umfeld? Wir schwelgen in Erinnerung und denken an gewonnene Kostümpreise und Main-Charakter-Vibes, Kommunikationsschwierigkeiten in der Schule und Karnevalsfeste in Flüchtlingsheimen mit überforderndem Süßigkeitenregen, aber auch an alle, die dieses Jahr nicht das Glück haben, den Kopf auszuschalten und sorgenfrei zu feiern. Im Njetztalk schauen wir uns die Reels von https://www.instagram.com/frau_iz_sibiri/ an. Sie zeigt auf ihrem Profil „Eigenheiten in Deutschland“ durch ihre Augen und wir können bei vielem mitfühlen. Vor allem mit der deutschen Ruhezeit konnten wir uns bis heute nicht so richtig anfreunden. Und zum Schluss lesen wir eine wichtige Ergänzung zum Aberglauben vor, denn die können einen im Alltag auch ziemlich negativ beeinflussen. Danke an Lena dafür!

Wenn ihr Fragen, Gedanken oder Sprachnachrichten loswerden wollt - besonders zur nächsten Folge zum Thema: „Ein Jahr Krieg in der Ukraine“ schickt uns gerne eine Nachricht an: njettemaedchen@dasding.de oder per DM:

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 15. März 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.