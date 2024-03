4 Body-Image: Wenn Essen zum Feind wird - mit Lukas Klaschinski

Magersucht, Bulimie, Binge Eating Disorder – wenn Lina in ihre DMs schaut, sieht sie immer wieder Nachrichten, in denen sich ihre Community ihr gegenüber öffnet und ihre Struggles mit Essstörungen teilt. Für Lina ein krasser Vertrauensbeweis, den sie zurückgeben will. In dieser Folge spricht Lina zum ersten Mal in der Öffentlichkeit über ihre Essstörung, und zwar mit dem Psychologen Lukas Klaschinski. Damit Vorurteile über Eating Disorders abgebaut werden – und auch du weißt, dass du nicht alleine bist.