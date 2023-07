4 Deutsche vs. Russen – Wer ist unfreundlicher?

Eure njetten Mädchen begeben sich mit dieser Folge auf GANZ dünnes Eis. Nicht wegen der peinlich schlechten Wortspiele und Zungenbrecher von Walerija. Auch nicht wegen der Frage, wieso Alex und Sascha dieselbe Person ist. Sondern, weil wir versuchen zu verstehen, wer eigentlich die unfreundlichere Nation ist. Sind es die Deutschen? Oder doch eher die Russen? Eins ist klar: sie liefern sich ein ziemliches Kopf-an-Kopf-rennen. Wir sammeln Argumente: Amerikaner die über den russischen Kulturschock in Büchern schreiben, russische und deutsche Trainerinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und Vikas Mama, die sie während der Aufzeichnung zufällig angerufen hat und den perfekten Beweis liefert. Aber das wollen natürlich nicht nur wir entscheiden: Bei der Abstimmung bei Spotify könnt ihr euren Tipp natürlich auch noch mit abgeben. (Denn das kann man hier direkt unter der Folge tatsächlich machen, did you know?)

