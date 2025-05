4 FINGER WEG VON MEINER EX

Hannes testet eine neue Dating-App – und stellt schnell fest: Die große Liebe ist noch nicht dabei.

Außerdem sprechen die Jungs über Dating im Freundeskreis: Wie ist es, wenn man etwas mit der Ex des besten Freundes anfängt? Zerstört das die Freundschaft?

Und: Hannes und Jeremy erzählen von ihrem ersten Mal. Ist es wirklich so ein großes Thema, wie es oft dargestellt wird? Wie haben sie sich beim ersten Mal geschlagen, und was verbirgt sich in Hannes Nachtschränkchen? All das hört ihr in der neuen Folge.

Hier geht es zur Studie:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0192513X231155673

Habt ihr Themenvorschläge oder Feedback?

Schreibt uns an adoptivbrueder@dasding.de

Nicht nur hören, sondern auch sehen: Der Podcast ist als Video verfügbar.

