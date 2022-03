4 Q&A: Eure Fragen zum Krieg in der Ukraine

Seit unserer letzten Folge ist viel passiert. In der Nacht nach der Veröffentlichung ist leider das eingetreten, vor dem Ekaterina und Maxim, mit denen wir die ganze Woche gesprochen haben, Angst hatten. Putin ist mit Soldaten in die Ukraine einmarschiert. Ihr habt uns viele Fragen auf Insta und per Mail geschickt zu diesem Krieg und wie es weiter geht. Deshalb machen wir eine Sonderfolge: Evi Seibert aus dem SWR-Hauptstadtstudio in Berlin beantwortet unsere und eure Fragen. Wenn ihr nochmal die Hintergründe und den Auslöser des Konflikts verstehen wollt, hört gerne nochmal vorher unsere letzte Folge #3 an. Auch bei dieser Folge wieder der Hinweis: wir haben am 2. März aufgezeichnet.

Habt ihr noch mehr Fragen und Anmerkungen? Schickt sie gerne per Mail an dieunddu@dasding.de. Vici und Johanna posten vor neuen Folgen auf ihren Instagram Kanal @jungundpolitisch immer wieder Fragesticker, auch da könnt ihr Fragen loswerden.

Mehr Infos und Hilfsangebote für die Ukraine:

Es gibt einen neuen Podcast von SWR/WDR/rbb „Alles ist anders – Krieg in Europa“

https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-ist-anders-krieg-in-europa/10326641/

Faktenfinder der Tagesschau: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/

MrWissen2Go macht immer wieder Erklärvideos zum Krieg: Ukraine-Update: Atomstreitkräfte, Sanktionen & Bundeswehr https://www.youtube.com/watch?v=q9oPnnAuo4w

Funk – Der Podcast zum Thema: https://www.funk.net/podcast/funk-der-podcast-12241/krieg-in-der-ukraine-so-reagiert-deutschland-mit-jan-von-die-da-oben-646956

Auf DASDING.de haben wir Hilfsangebote in BW und RP zusammengefasst: https://www.dasding.de/update/ukraine-krieg-so-kannst-du-helfen-100.html

Unsere Kolleg*innen von funk haben Spendenmöglichkeiten gesammelt: https://www.instagram.com/p/CafD-lQKFyu/