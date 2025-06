44 - Der Spanner

Mallorca, 2002. Sally ist in diesem Sommer 15 Jahre alt und gerade erst zu ihrer Mutter nach Mallorca gezogen. Ihre Abende verbringt sie meistens auf der Partymeile in Palma. So auch den Abend des 31. Juli. Doch am nächsten Tag ist Sally spurlos verschwunden. Ihre Familie gibt eine Vermisstenanzeige auf und verteilt Flugblätter, die Polizei startet die Ermittlungen. Dann wird eine Leiche gefunden. Mit unser Justiz-Expertin Elena besprechen wir, wann verdeckte Ermittler eingesetzt werden.

(00:00) Wie es zu diesem Tötungsdelikt auf Mallorca kam

(44:33) Nachbesprechung des Falls

(50:05) Wann dürfen verdeckte Ermittler*innen aktiv werden?

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.