45 Ukraine: Wie ist es, die Heimat im Krieg zu besuchen? (Mit Svitlana)

Walerija und Vika begrüßen in dieser Folge Svitlana! Sie ist in Kyiv geboren, als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland eingewandert, aber hat den engen Bezug zu ihrem Heimatland, der Ukraine nie verloren. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges hat sich aber ihre Verbindung zur Ukraine verändert. Als Journalistin ist sie im Februar 2023 in die Ukraine gereist, um eine Dokumentation zu drehen und sich selbst ein Bild von dem Land vor Ort zu machen. Von dem vorbereitenden Sicherheitstraining, über den Reiseweg mit dem Nachtzug, hin zu ihren Erfahrungen in der Ukraine: In der Frage der Woche erzählt Svitlana, wie es für sie war in ihre Heimat zu reisen, während dort ein Angriffskrieg herrscht. Auf der einen Seite hat sie verwundete Soldaten, Luftalarm und Spuren der russischen Besatzung gesehen. Auf der anderen aber auch: Hoffnung, Zusammenhalt und Tanzen. Im Njetztalk geht es um „Wiederaufbau-Raves“, denn für die Dokumentation hat Svitlana junge Menschen begleitet, die Teil der Initiative „Repair Together“ sind. Was treibt sie an? Wie wichtig sind virale Momente für solche Aktionen? Wie schwer war es für Svitlana, die Fassung nicht zu verlieren, als es emotional wurde? Und wie verarbeitet man diese ganzen Eindrücke überhaupt? Zum Schluss teilt Svitlana ihre Gedanken dazu, was sie sich von der russischsprachigen Community in Deutschland wünscht und beendet die Folge so, wie wir sie begonnen haben: Будьмо, budymo!

Hier kommt ihr zu der Dokumentation „Kiews Technoszene packt an“, die Svitlana Magazova und ihr Kameramann Lukas Hoffmann für Arte gedreht haben:

https://www.arte.tv/de/videos/111752-002-A/re-kiews-techno-szene-packt-an/

Mehr Infos zur Initiative „Repair Together“: https://www.instagram.com/repair.together/

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 18. Mai 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.