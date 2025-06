48 - Der Pakt mit dem Teufel

Zwei Schwestern sterben im Juni 2020 in einem Londoner Park. Später wird sich herausstellen, dass sie Zufallsopfer waren. Aber warum? Warum bringt jemand zwei Frauen, die eine kleine Party feiern wollten, einfach aus dem Nichts um? Der Fall sorgt in England aus verschiedenen Gründen für Empörung: Die rohe Gewalt und das Verhalten der Polizei lassen Fragen aufkommen. Gleichzeitig erzählt der Fall aber auch die Geschichte einer beeindruckenden Frau: Der Mutter der beiden Opfer.

