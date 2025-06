49 - Die Frau mit dem Messer

Eine Frau ist am 11. März 2021 in Stuttgart in einer Stadtbahn unterwegs. Kurz danach steigt eine andere Frau in die U7 ein und greift unvermittelt die erste Frau an, mit einem Messer. Später wird das Opfer sagen, dass sie dachte: "Lieber Gott, lass mich überall sterben, aber nicht in dieser blöden Bahn!"

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was wollte die Frau mit dem Messer?

(18:30) Wie hilft die Organisation "Weißer Ring" Kriminalitätsopfern?

(32:20) Nachbesprechung des Falls

(48:40) Unsere große Ankündigung

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.