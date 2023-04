#5 Das Bild der russischen Frau und Milchsuppen mit Nudeln

In dieser njette Mädchen Folge beschäftigen wir uns neben Milchsuppen mit Nudeln (danke an Vika für diesen kulinarischen Ausflug an dieser Stelle) vor allem mit der großen Frage der Woche: Wie sieht unser Bild von der russischen Frau eigentlich aus? Und woher haben wir dieses Bild überhaupt? Ist es eher die Hausfrau mit Kopftuch und Goldzahn oder doch die schick gestylte Frau in Highheels? Und was sagt das über die aktuelle Rolle der Frau in Russland aus? Wir machen außerdem einen kleinen deep Dive in die russischen Fashion Choices. Wieso lieben russische Frauen es so sehr, sich schick zu machen, um einfach nur in den Supermarkt zu gehen? Und wie könnten da Reaktionen von deutschen Frauen aussehen? Und wieso findet es Walerija furchtbar overdressed zu sein, während Vika auf gar keinen Fall underdressed auftauchen möchte? Wenn ihr bei diesem Thema mitdiskutieren wollt, dann checkt mal unsere Spotify-Umfrage unter dieser Folge aus. Kleiner Lesetipp zum Podcast an dieser Stelle: „russische Frauen“ von Daria Boll-Palievskaya. Fragen, Feedback, Gedanken zu der Folge? Schreibt uns auf Instagram oder per Mail an njettemaedchen@ dasding.de.

njette Mädchen gehört seit dem 6.1.2022 zu DASDING.

Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/