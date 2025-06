5 Liebe statt Leer

Kira will ein Schülercafé in Pforzheim aufmachen. Das Problem: Räume findet sie keine. Dabei gibt es in der Pforzheimer Innenstadt viel zu viele leerstehende Gebäude. Wie auch in vielen anderen Städten ist Leerstand ein echtes Problem für Pforzheim. Ob Kira vielleicht doch in den leerstehenden Galeria Kaufhof einziehen kann? Wir fragen nach, bei dem, der es wissen muss: dem Pforzheimer Oberbürgermeister. Außerdem besuchen wir Pforzheimer, die jetzt schon das Beste aus dem Leerstand machen: Technoraves zum Beispiel.

