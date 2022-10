5 PA Sports & Marvin Game | (K)ein Album und der Mann mit der Hotbox

PA Sports bringt seine neue Platte „Kiss & Fly“ raus und Moderator Sandy muss sich anstrengen das Ding nicht „Album“ zu nennen. Denn es ist ein Mixtape. Was der Unterschied zwischen Album und Mixtape ist – und warum das Mixtape trotzdem gute Chancen hat, in den Albumcharts ganz oben zu landen – das erfahrt ihr diese Woche in Sandy’s Sprechstunde.

Der zweite Gast gibt eigentlich ungerne Interviews. Weil die meisten Interviews ihn langweilen. Und weil er nicht nur Rapper, sondern selbst auch ein bekannter Moderator und Interviewer ist, kann er das ganz gut einschätzen. Mal schauen, ob er sich bei Sandy auch langweilt oder Gnade mit seinem Kollegen hat. Marvin Game bringt sein neues Album „Immer Ready“ mit.

Hier geht's zu Sandy's Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333