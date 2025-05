5 ZU INTELLEKTUELL FÜR UNS (mit Levi Penell)

In Folge 5 ist Levi Penell zu Gast, und es wird wieder diskutiert:

Wie viele Dates hatte Levi schon?

Wären die Jungs theoretisch bereit, jetzt Väter zu werden? Und braucht es eine Paartherapie für Hannes und Jeremy?

In dieser Folge erzählen die Jungs, wie sie Levi kennengelernt haben, sprechen über ihre Kopfkinos, um nicht zu früh zu kommen und teilen ihre Meinungen und Erfahrungen zu One-Night-Stands.

Außerdem: Fünf Gründe, warum es nervt, Influencer zu sein, ob die Gen Z noch zu retten ist und warum Jeremy Fußballfans dumm findet.

