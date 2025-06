54 - Der Polizistenmörder

Am frühen Morgen des 24. Dezembers 2015 werden zwei Polizisten zu einem Bahnhof gerufen. Ein Zugbegleiter hat Probleme mit einem Mann ohne Fahrkarte. Was nach einem Routineeinsatz klingt, entwickelt sich schnell zu etwas ganz anderem. Am Ende ist einer der beiden Polizisten tot, der andere schwer verletzt.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie konnte eine Routinesituation so eskalieren?

(30:45) Nachbesprechung des Falls

(37:51) Interview mit Jens Mohrherr, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Hessen, wie gefährlich ist der Beruf von Polizisten und Polizistinnen?

(49:15) Vielen Dank für knapp zwei Jahre Podcast und frohe Weihnachten!

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.