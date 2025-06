56 - Schüsse auf dem Marktplatz

Am 27. Juni 2019 passiert auf einem Hamburger Marktplatz etwas, das Konsequenzen haben wird: Auf dem Platz treffen sich gegen 19 Uhr vier Männer, kurze Zeit später ist einer von ihnen tot. Der Mann stirbt mitten auf dem Marktplatz durch Schüsse aus einer Pistole. Wie konnte es dazu kommen?

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Kann ein Täter auch Opfer sein?

(20:53) Nachbesprechung des Falls

(30:07) Was macht ein Oberlandesgericht auf YouTube? Wie passt das zusammen? Friedrich Weitner Richter am Oberlandesgericht Nürnberg erzählt uns, warum er und sein Team unter die YouTuber gegangen sind.

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.