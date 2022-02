57 - Zwei Kämpfe mit Folgen

Bei der Polizei in Stuttgart geht 2021 ein Notruf ein. Vor einem Wohnhaus würden mehrere Menschen aufeinander losgehen. Die Frau am anderen Ende der Leitung spricht von etwa zehn Leuten. Sie hätten Schaufeln und ähnliche Werkzeuge in der Hand. Auch ein Messer sei im Spiel. Als die erste Polizeistreife am Tatort ankommt, ist die Situation erstmal ziemlich unübersichtlich. Von den Angreifern fehlt jede Spur.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was verbindet diese beiden Fälle?

(18:38) Zweiter Fall dieser Folge

(24:26) Justizexpertin Elena erklärt uns, wann eine gefährliche Körperverletzung eine gefährliche Körperverletzung ist

(29:51) Nachbesprechung des Falls