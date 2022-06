59 - Folter

Es ist eine halbe Stunde nach Mitternacht, als Spaziergänger am 28. Mai 2016 eine blutüberströmte Person in der Nähe des Dortmund-Ems-Kanals in NRW entdecken. Glücklicherweise überlebt das Opfer diese Tat, es kommt aber nur ganz knapp mit dem Leben davon. Verantwortlich dafür sind mehrere Angreifer.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was verbindet diese beiden Fälle?

(27:35) Wo gab es in Deutschland ähnliche Fälle? Was steht dazu im Gesetz?

(31:28) Nachbesprechung des Falls

