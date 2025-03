6 Die AfD-Hochburg

Lenas Schwiegervater wählt AfD. So wie ganz viele Menschen in Pforzheim: Denn seit der Gründung der Partei, erfährt diese ganz schön viel Zuspruch in Pforzheim. Die Vielfalt, die Pforzheim ausmacht, wird von Vielen zum Problem oder Sündenbock gemacht. Was bedeutet das für die anstehenden Kommunalwahlen, für Kira und den Jugendgemeinderat? Und wieso hat das auch tief mit der Pforzheimer Geschichte zu tun?

