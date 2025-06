6 Hohe Spritpreise - Welche Unterstützung ist fair für alle?

Die Spritpreise sind momentan so hoch wie noch nie. Die Aufregung darüber ist mega groß. Deshalb hat die Regierung jetzt verschiedene Entlastungen geplant, um Menschen beim Tanken und Heizen weniger zahlen müssen. Wir schauen uns an, was da gerade geplant ist und ob das für uns junge Menschen gerecht ist. Werden Belastungen in einer Gesellschaft, wie jetzt zum Beispiel die hohen Spritkosten, gerecht für alle Generationen ausgeglichen von der Politik, sodass keine Generation einen Nachteil hat?

Dazu sprechen wir mit Silke. Sie lebt in einer ländlichen Region in Bayern, muss jeden Tag zu ihrer Ausbildung eine Stunde pendeln und muss aufgrund der hohen Spritpreise ihren Alltag neu planen. Jörg Tremmel von der Stiftung Generationengerechtigkeit erklärt uns, warum zu hohe Ausgaben vom Staat nicht fair für alle sind und was das für Generationen bedeuten, die erst geboren werden. Von Christian Dürr von der FDP wollen wir wissen, ob die Ampel-Koalition die Generationengerechtigkeit mitdenkt. Evi und Christopher vom SWR Hauptstadtstudio erklären uns wer die 300€ Energiepauschale bekommt und wann es die 9€ ÖPNV-Tickets gibt.

Alle Informationen zu den Entlastungen bekommst du hier:

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/entlastungspaket-energiepreise-koalition-101.html

Hier geht’s zur Stiftung Generationengerechtigkeit:

https://generationengerechtigkeit.info/

