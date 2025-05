6 JEREMYS STATEMENT

Jeremy bekommt zum ersten Mal Hate ab – und spricht mit Hannes darüber, wie sie mit Kritik umgehen.

Im Q&A beantworten die Jungs alles, was ihr wissen wollt: Wie läuft die Kennenlernphase mit Livia, wie oft wäscht sich Jere die Hosen und wie spricht man mit seinem Partner über sexuelle Vorlieben?

Das und vieles mehr in der neuen Folge!

Habt ihr Themenvorschläge oder Feedback?

Schreibt uns an adoptivbrueder@dasding.de

Nicht nur hören, sondern auch sehen: Der Podcast ist als Video verfügbar.

