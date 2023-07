6 Unsere dubiosen Jobangebote: zwischen BH-Falten und TV-Propaganda

Vika ist wütend. Sie hat mal wieder Probleme mit ihrem russischen Pass und möchte in dieser Folge etwas darüber ranten. Shoutout an die deutsche Post an dieser Stelle. Shoutout auch an unsere früheren (fast) Arbeitgeber*innen!

Während Vika in der Nachtschicht BHs falten musste, konnte Walerija sich fast als Moderatorin von russischen Hochzeitsfeiern beweisen, oder als TV Moderatorin von einem sehr bekannten russischen Sender. Aber das Jobangebot klang leider etwas zu schön, um wahr zu sein. Außerdem wird der russische Akzent in dieser Folge unter die Lupe genommen: Wieso wurde Walerija in einem Vorstellungsgespräch als erstes nach ihrem russischen Akzent gefragt? Wieso zeigt Amazon in der Werbung eine Frau mit russischem Akzent? Und wieso ist der russische Akzent gar nicht so beliebt? Und zum Schluss Shoutout an @richardcwiertnia auf TikTok - wir lieben deinen polnisch-russischen Humor.

Habt ihr Fragen, Gedanken oder Vorschläge für die nächste Folge? Dann schickt sie uns gerne einfach per Insta oder Mail an njettemaedchen@ dasding.de.

njette Mädchen gehört seit dem 6.1.2022 zu DASDING.

Walerija auf Insta: https://www.instagram.com/walerija_/

Vika auf Insta: https://www.instagram.com/vickymerkulova/