60 - Der Pfleger

In den Jahren 2017 und 2018 sterben, verteilt in Deutschland, drei ältere Menschen. Einige andere müssen ins Krankenhaus. Das Besondere daran: In jedem dieser Fälle ist kurz vorher ein bestimmter Mann in ihr Zuhause gekommen...

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wer ist dieser Mann und was hat er vor?

(28:26) Der Hintergrund - Warum das Medikament Insulin so gefährlich sein kann. Marco aus'm DASDING-Team klärt uns auf

(33:51) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.